العتبة الحسينية تعقد اجتماعها الأول تمهيدا لاستئناف فعاليات مهرجاني ربيع الشهادة وكوثر العصمة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ عقدت اللجنة التحضيرية للمهرجانات في العتبة الحسينية المقدسة اجتماعها الأول لمناقشة الاستعدادات الخاصة باستئناف إقامة مهرجاني ربيع الشهادة الثقافي العالمي وكوثر العصمة، بعد توقفهما في السنوات الماضية نتيجة بعض الأحداث والظروف الاستثنائية.

وقال رئيس قسم العلاقات العامة في العتبة الحسينية المقدسة، الاستاذ عبد الأمير طه المطوري في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن "اللجنة التحضيرية للمهرجانات في العتبة الحسينية المقدسة، عقدت اجتماعها الأول لمناقشة الاستعدادات الخاصة باستئناف إقامة مهرجاني ربيع الشهادة الثقافي العالمي وكوثر العصمة، بعد توقفهما في السنوات الماضية نتيجة بعض الأحداث والظروف الاستثنائية".

وأوضح أن "هذا الاجتماع جاء استجابة لتوجيهات ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي بإعادة إقامة المهرجانين"، مشيرا إلى أن "اللجنة وضعت خطة عمل متكاملة تضمن ظهورهما بحلة جديدة تواكب مكانة العتبة الحسينية المقدسة ورسالتها الثقافية والدينية".

وأضاف أن "استئناف المهرجانين يمثل خطوة مهمة في تعزيز التواصل مع المجتمع الإسلامي والعالمي، وإحياء القيم الإنسانية والفكرية التي حملتها سيرة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، والإمام الحسين (عليه السلام) وأهل بيت النبوة والإمامة (عليهم السلام)”.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود العتبة الحسينية المقدسة المستمرة لتنظيم فعاليات ثقافية ودينية عالمية، تسهم في تعزيز الحضور الثقافي والإبداعي للعتبة، وإتاحة الفرصة للمجتمع الإسلامي للمشاركة في إحياء المناسبات والدينية المهمة.

