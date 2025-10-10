وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن مركز التبليغ القرآني الدولي في العتبة الحسينية المقدسة، عن إكمال تسجيل الختمة القرآنية المرتلة الثانية ضمن مشروع رعاية المواهب القرآنية، وذلك بالتعاون مع قناة القرآن الكريم التابعة لمجموعة قنوات كربلاء الفضائية.

وقال معاون مدير المركز المقرئ الشيخ علي عبود الطائي أن: "الختمة جاءت بصوت القارئ والحافظ علي حسن شمران، أحد طلبة المشروع الوطني لرعاية المواهب القرآنية، وقد أتمّها برواية ورش عن نافع، وهي أول ختمة تُسجَّل بهذه الرواية في استوديوهات قناة القرآن الكريم".

وأضاف: "استمر تسجيل الختمة لأكثر من ثمانية أشهر، بإشرافنا الشخصي بشكل مباشر، تميّز خلالها القارئ الشاب بأداء متقن يعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه طلبة المشروع" مؤكداً أن: "هذه الختمة تمثل إنجازاً مهماً للمواهب القرآنية، وتضاف إلى سلسلة الأعمال التي يقدّمها المركز لخدمة القرآن الكريم ونشر قراءاته المتنوعة".

يُذكر أن هذه الختمة تُعدّ الثانية ضمن مشروع المواهب القرآنية، بعد الختمة المرتلة الأولى التي سجّلها الحافظ منتظر رعد، في إطار جهود المركز المستمرة لرعاية القرّاء والحفّاظ وتنمية قدراتهم الصوتية والأدائية.

