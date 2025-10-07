صدور العدد "123" من مجلة "الآفاق" الأسبوعية المعنية بشؤون الحوزات العلمية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تم إصدار العدد 123 من مجلة الآفاق المعنیة بشؤون الحوزات العلمیة في المحاور التالیة‎:‎

1.بيان تعزية الإمام الخامنئي في وفاة عقيلة سماحة آية الله السيد السيستاني

2.كلمة رئيس التحرير

3.تعزية سماحة المرجع الشيخ حسين الوحيد الخراساني (دامت بركاته) برحيل عقيلة سماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني (دامت بركاته)

4.الشيخ قاسم: أفشلنا أهداف "إسرائيل" في لبنان والمقاومة الفلسطينية تقرر ما تراه مناسبًا

5.آية الله السيد ياسين الموسوي: المشاركة في الانتخابات واجب وطني وشرعي والمؤامرات على العراق مستمرة

6.مقالة/ الصمود طريق العزة والاستسلام موت بطيء

7.تعريف بكتاب: الخلسة من الدهر في حكم حيوان البحر

8.سيماء الصالحين

9.كلمات للحياة

10.شهداء الفضیلة – الشهيد آية الله الشيخ حيدر علي هاشميان

11.مقالة/ الشباب في البحث عن المعنى

12.مقالة/ السيد حسن نصر الله: ثروة استراتيجية للأمة الإسلامية

13.علماء وأعلام – آية الله السيد صدر الدين الصدر الكاظمي

14.مقالة/ النصر المؤجل للإسلام – المؤمنون وصناعة زمن الظهور

15.مقالة/ معركة الحقيقة: الإسلام في مواجهة التعددية الدينية

16.رحلة المعرفة: من الشك إلى اليقين (2)

17.شعر وقصيدة

18.نصيحة نفسية – سر العبور

19.تعريف بكتاب: معالجة إشكالية ترك الأمة لوصية النبي صلی الله علیه وآله وسلم

20.مقتطف/ في ميدان الحرب الناعمة

