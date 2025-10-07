الشيخ نعیم قاسم: نتاج لبنان والمنطقة من نبع الولاية وعطاءات السيد الخامنئي 

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ وجَّه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رسالة إلى الفعاليّة التي أقيمت اليوم بتارِيخ 07/10/2025 تحت عنوان "إيران المتضامنة" في حسينيّة الإمام الخميني (رضوان الله عليه)، حَیَّا فیها جمهوريّة إیران الإسلاميّة والشعب الإیراني البطل على دعمهم المتواصل للمقاومة.

وقال في كلمته: نستذكر السيد نصر الله الذي ملأ الدنيا بإيمانه وولايته وتضحياته.

وأضاف قائلاً: "إن السيد نصر الله هو شهيد فلسطين وشهيد شعلة المقاومة في المنطقة والعالم، ومعه السيد الهاشمي الذي كان مساعدًا عاملاً ومضحيًا، وهو شريك في الإنجازات".

وتطرق الشيخ قاسم إلى مصدر الإنجازات قائلًا: " النتاج الذي رأيناه في لبنان والمنطقة هو من نبع الولاية ومن عطاءات الإمام الخامنئي على نهج الإمام الخميني".

واستطرد مُشيرًا إلى إحدى المعارك: "لقد خضنا معركة أولي البأس، وكانت معركة صعبة ومعقدة جدًا، لكننا خرجنا منها بقوة وعزيمة وثبات، ونحن مستمرون إن شاء الله".

وختم كلمته بالقول: "أبشركم أنّ أبناء السيد نصر الله هم من المجاهدين الأبطال، ولن يمكّنوا 'إسرائيل' من تحقيق أي من أهدافها".

