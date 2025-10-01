الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يبرق معزيًا بوفاة عقيلة السيد السيستاني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أبرق الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم معزيًا بوفاة زوجة المرجع السيد علي السيستاني جاء فيها:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعظم الله لكم الأجر بوفاة الفاضلة الجليلة إبنة العلم والعلماء سليلة النسب الطيب الطاهر، رفيقة دربكم الزاخر في البذل والعطاء لرفع راية الإسلام إلى جوار أنواركم وجهادكم الذي قدمتم فيه عظيم الإنجازات في إحياء مذهب أجدادكم، وكانت نِعم الرفيقة والسند ومثال الأم في تربية أبنائها العلماء الأجلاء.
أحسن الله عزاءكم وألهمكم الصبر والسلوان وحشرها مع أجدادها محمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين.
نسأل الله تعالى أن يحفظكم ويُطيل عمركم المبارك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأمين العام لحزب الله
الشيخ نعيم قاسم
العلاقات الاعلامية في حزب الله
الثلاثاء 30-09-2025
07- ربيع الثاني- 1447 هـ
.....................
انتهى / 323
تعليقك