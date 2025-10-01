  1. الرئيسية
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يبرق معزيًا بوفاة عقيلة السيد السيستاني

1 أكتوبر 2025 - 11:37
رمز الخبر: 1733618
مصدر: العهد
جاء في رسالة الشيخ قاسم: أعظم الله لكم الأجر بوفاة الفاضلة الجليلة إبنة العلم والعلماء سليلة النسب الطيب الطاهر، رفيقة دربكم ‏الزاخر في البذل والعطاء لرفع راية الإسلام إلى جوار أنواركم وجهادكم الذي قدمتم فيه عظيم الإنجازات ‏في إحياء مذهب أجدادكم، وكانت نِعم الرفيقة والسند ومثال الأم في تربية أبنائها العلماء الأجلاء.‏

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أبرق الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم معزيًا بوفاة زوجة  المرجع السيد علي السيستاني جاء فيها: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعظم الله لكم الأجر بوفاة الفاضلة الجليلة إبنة العلم والعلماء سليلة النسب الطيب الطاهر، رفيقة دربكم ‏الزاخر في البذل والعطاء لرفع راية الإسلام إلى جوار أنواركم وجهادكم الذي قدمتم فيه عظيم الإنجازات ‏في إحياء مذهب أجدادكم، وكانت نِعم الرفيقة والسند ومثال الأم في تربية أبنائها العلماء الأجلاء.‏

أحسن الله عزاءكم وألهمكم الصبر والسلوان وحشرها مع أجدادها محمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين.‏

نسأل الله تعالى أن يحفظكم ويُطيل عمركم المبارك.‏

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأمين العام لحزب الله
الشيخ نعيم قاسم

العلاقات الاعلامية في حزب الله
الثلاثاء 30-09-2025‏
‏07-  ربيع الثاني- 1447 هـ

