اکتمال الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعي الإيراني المطوّر «دونمای 1»

أعلن المدیر التنفیذی لإحدى الشرکات المعرفیة في إیران عن اکتمال الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعي المطوّر «دونمای 1»، وهو أول قمر صناعي إیراني مزدوج المهام للاستشعار عن بُعد والاتصالات.

وقال حسین شهرابی، المدیر التنفیذی لشرکة «أمید فضا» المعرفیة إن: القمرین الصناعیین «کوثر» و«هدهد»، اللذین أُطلقا في 5 نوفمبر من العام الماضی (2024)، اجتازا بنجاح جزءًا کبیرًا من الاختبارات المحددة؛ حیث حقق «کوثر» نحو 90% من أهدافه و«هدهد» قرابة 70%. وأضاف: «نحن نقرّ بصراحة أننا لم ننجح في بعض الجوانب».

وأوضح شهرابی أن القمر الصناعی «کوثر»، رغم نجاحه فی أکثر من 90% من بنود قائمة الفحص، لم یتمکّن من إنتاج صور بسبب خلل فی الارتباط بین نظام التحکم فی الوضعیة ونظام تولید الطاقة الشمسیة. فوفق التصمیم، کان من المفترض أولًا تحسین أداء التحکم فی الاتجاه قبل أن یعمل نظام الطاقة بکفاءة، لکن ذلک لم یتحقق، مما حال دون الحصول على صور، رغم استقبال إشارات فی مواقع مناسبة من المدار.

وأضاف أن المشروع الجدید صُمّم على أساس نجاح «کوثر» و«هدهد»، وجرى دمج مهام القمرین فی نسخة مطوّرة من «کوثر» أُطلق علیها فی التصنیف الداخلی «کوثر 1.5»، لکنها سُجلت دولیًا وتکنولوجیًا باسم «دونمای 1». وبیّن أن سبب التسمیة هو کون هذا القمر أول نموذج هجین یجمع بین مهام الاستشعار عن بُعد والاتصالات ضمن منظومة الأقمار الصناعیة المخطط لها.

وأشار إلى أنه فی النسخة الجدیدة تم حل مشکلة الاتصال بین نظام التحکم فی الاتجاه والطاقة الشمسیة، وزیادة عدد الخلایا الشمسیة فی الهیکل، واختیار أفضل أنظمة الاتصال من بین الأنظمة الثلاثة المستخدمة سابقًا فی «کوثر» و«هدهد»، فضلًا عن إضافة وصلة اتصال بتردد S-Band تتیح التحکم الکامل فی برنامج توجیه القمر من الأرض.

وفی ما یتعلق بحمولة التصویر، أوضح أن الاختلاف السابق بین نطاقی الأشعة القریبة من تحت الحمراء (NIR) والنطاق اللونی من حیث دقة التصویر (GSD) قد أُزیل، وأصبحت الدقة فی کلیهما نحو 3.5 متر، کما اقتربت الدقة الفعلیة (GRD) فی الاختبارات الأرضیة من مستوى GSD، بفضل تحسین العدسات وتهیئة ظروف تشغیل أفضل.

وأکد شهرابی أهمیة تطویر التطبیقات الأرضیة للأقمار الصناعیة إلى جانب التحسینات التقنیة، مشیرًا إلى وجود جهود لعقد اتفاقیة تعاون دولیة فی هذا المجال، یُتوقع أن تُبرم قبل عملیة الإطلاق.

وفی ختام حدیثه، أعلن أن القمر الصناعی «دونمای 1» سیُطلق فی شهر دیسمبر باستخدام نفس الصاروخ الحامل الذی أطلق «کوثر» و«هدهد»، مضیفًا أن القمر سیُسلَّم لجهة الإطلاق خلال أقل من شهر.

