إيران من بين 10 دول لها القدرة الكاملة على صناعة وإطلاق الأقمار الصناعية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال رئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالاريه: من بين أكثر من مئتي دولة في العالم، فإنّ حوالي 10 أو إحدى عشرة دولة فقط تمتلك القدرة الكاملة على صناعة وإطلاق الأقمار الصناعية، وتعد إيران واحدة من هذه الدول. وهذه الدول هي: روسيا، والصين، والولايات المتحدة، وبعض الدول الأوروبية، واليابان، والتي لها تاريخ طويل في صناعة الفضاء.

وأضاف سالاريه: إنّ إيران بالاعتماد على قدراتها المحلية، قد تقدمت في تطوير الأقمار الصناعية وإطلاقها في الوقت نفسه، كما أنّ صناعة الأقمار الصناعية في البلاد كان يتم غالبا بشكل محدد وجزئي، ولكن مع بدء مشروع منظومة الشهيد سليماني للأقمار الصناعية ، أصبح مفهوم إنتاج الأقمار الصناعية بشكل واسع قسما من صوت الفضائية الإيرانية في العالم.

وأشار رئيس منظمة الفضاء الإيرانية إلى أنه "منذ منتصف العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، ومع تعريف مشاريع صناعة الأقمار الصناعية في جامعات "شريف" و"أمير كبير" و"علم وصنعت" و"مالك أشتر"، انطلقت موجة من تأهيل الكوادر في هذا المجال، وقد تمكنت هذه الكوادر من بناء أولى الأقمار الصناعية.

وأضاف حسن سالاريه: إن نقطة التحول في هذا المسار كانت الإطلاق الناجح لـ"قمر أميد" في عام 2008 ميلادي.

..........

انتهى/ 278