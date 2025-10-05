مستشفى سفير الإمام الحسين (ع) يعلن عن إحصائية العمليات الجراحية التي أُجريت خلال شهر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن مستشفى سفير الإمام الحسين (عليه السلام) الجراحي، عن إحصائية العمليات الجراحية التي أُجريت خلال شهر( أيلول/سبتمبر 2025)، وذلك على نفقة العتبة الحسينية المقدسة.

وقال المعاون الإداري للمستشفى المهندس عباس عبد علي في حديث، إن "مستشفى سفير الإمام الحسين (عليه السلام) الجراحي، اجرى خلال شهر( أيلول/سبتمبر 2025)، اكثر من (2029) عملية جراحية"، مبينا أن "الأحصائية شملت جميع التخصصات الطبية التي يضمها المستشفى".

وأوضح أن "هذه العمليات تضمنت إجراء عمليات جراحية نوعية مميزة وصعبة".

وأضاف أن "جميع العمليات أجريت على نفقة العتبة الحسينية المقدسة (مجانا)، وقد شملت المرضى من داخل محافظة كربلاء وخارجها"، لافتا إلى أن "ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي يولي اهتماما بالغا بدعم المرضى الوافدين وتوفير أفضل الخدمات الطبية لهم".

وأكد أن "العمليات تمت على ايدي امهر الفرق الطبية التي تعمل ضمن المستشفى".

يذكر أن مستشفى سفير الإمام الحسين (عليه السلام) التخصصي، والذي يقع مجاور مرقد الامام الحسين (عليه السلام)، يستقبل المواطنين على مدار (24) ساعة متواصلة، ويضم كادر طبي متميز وأجهزة طبية حديثة وصالات متطورة للعمليات الجراحية.

