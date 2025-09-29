لاريجاني يعزّي السيد السيستاني بوفاة عقيلته

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ بعث أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني برسالة تعزية إلى المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني بوفاة عقيلته.

وجاء في نص الرسالة: "لقد تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ رحيل السيدة الجليلة حرمكم المكرمة، وإننا إذ نعزّي سماحتكم والعائلة الكريمة بهذه الفاجعة الأليمة، نسأل الله العلي القدير للفقيدة علو الدرجات، وأن يحفظ ظلّ وجودكم المبارك ويديم بقاءكم".

ونعى مكتب المرجع الديني في العراق السيد علي السيساني، وفاة عقيلة المرجع يوم الأحد.

وبحسب بيان لمكتب المرجع، "انتقلت الى جوار ربها الكريم العلوية الجليلة كريمة آية الله السيد ميرزا حسن حفيد السيد المجدد الشيرازي قدس سرهما، عقيلة سماحة المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني".

وأضاف "سيشيع الجثمان الطاهر الى مثواها الاخير في الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين من جامع الشيخ الطوسي ويقام مجلس الفاتحة على روحها الطاهرة في جامع الخضراء يومي الاثنين والثلاثاء بعد صلاة المغرب والعشاء".

