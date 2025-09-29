  1. الرئيسية
وفاة عقيلة المرجع الديني السيد علي السيستاني

29 سبتمبر 2025 - 08:39
ذكر المكتب الإعلامي للسيد السيستاني في بيان، أن "كريمة آية الله السيد ميرزا حسن، حفيد السيد المجدد الشيرازي قدس سرهما، عقيلة سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)، انتقلت إلى جوار ربها الكريم العلوية الجليلة".

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ توفيت عقيلة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني مساء أمس الأحد (28 أيلول 2025)، 

وأضاف البيان، أن "جثمانها الطاهر سيشيع إلى مثواه الأخير في الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين 6 شهر ربيع الآخر من جامع الشيخ الطوسي، ويقام مجلس الفاتحة على روحها الطاهرة في جامع الخضراء يومي الاثنين والثلاثاء بعد صلاة المغرب والعشاء".

