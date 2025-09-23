https://ar.abna24.com/xjJD723 سبتمبر 2025 - 11:26 رمز الخبر 1730195 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / مجزرة بنت جبيل 23 سبتمبر 2025 - 11:26 رمز الخبر: 1730195 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ مجزرة بنت جبيل. سمات بنت جبيل المجزرة اخبار ذات صله كاريكايتر / الفيتو الأمريكي كاريكاتير / هزمنا حزب الله واسقطنا الاسد كاريكاتير / تقسيم الضفة كاريكاتير / خرائط سموتريتش كاريكاتير / زيارة ترامب إلى بريطانيا کاریکاتیر / حل الدولتين !
تعليقك