كاريكاتير / هزمنا حزب الله واسقطنا الاسد
23 سبتمبر 2025 - 16:37
رمز الخبر: 1730347

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ هزمنا حزب الله واسقطنا الاسد.
