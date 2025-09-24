https://ar.abna24.com/xjJWR24 سبتمبر 2025 - 18:12 رمز الخبر 1730966 الوسائط المتعدده فیدیو الرئيسية الوسائط المتعدده فیدیو فيديو | نشيد إنا على العهد... 24 سبتمبر 2025 - 18:12 رمز الخبر: 1730966 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نشيد إنا على العهد. سمات فیدیو اخبار ذات صله فيديو | لحظة استهداف طائرة مسيرة صهيونية لمجموعة فلسطينيين في غزة محكمة أسترالية تأمر بتعويض صحفية فصلت بسبب منشور عن غزة فيديو | القسام تبث مشاهد تدمير دبابة "ميركفاه" صهيوينة بقذيفة الياسين 105 جنوب غزة فيديو | طفل يشارك مع والده في تشييع أحد أقاربه الشهيد في مدينة غزة فيديو | لحظة استهداف طائرات الاحتلال سفن أسطول الصمود العالمي "هذه أيامنا الأخيرة".. "كتائب القسام" تبث فيديو للجندي الإسرائيلي الأسير آلون أوهل يهاجم فيه نتنياهو
