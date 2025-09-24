محكمة أسترالية تأمر بتعويض صحفية فصلت بسبب منشور عن غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ رفعت الصحفية أنطوانيت لطوف دعوى قضائية في ديسمبر/كانون الأول 2023 بعد فصلها في اليوم الثالث من عقد مدته 5 أيام مع المؤسسة الإعلامية.

ويعود السبب لإعادة نشرها على منصة انستغرام فيديو لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" حول الحرب في غزة، مع تعليق "هيومن رايتس ووتش تُدين التجويع كأداة حرب".

أمر بتعويض

وأمر القاضي الفدرالي داريل رانجيا هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية بدفع 98900 ألف دولار للطوف، بعد دفعة أولى بلغت 46100 دولار في يونيو/حزيران الماضي، فيما يُدفع المبلغ في غضون 28 يوما.

وقالت لطوف عبر مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء "بغض النظر عن العقوبة، لم يكن الأمر يتعلق يوما بالمال بالنسبة لي، بل يتعلق بالمسؤولية ونزاهة المعلومات التي نتلقاها من هيئتنا الإذاعية العامة".

وعلق المدير الإداري للهيئة هيو ماركس، قائلا إن القناة "ستواصل دراسة نتائج المحكمة"، ممضيفا "نأخذ الأمر على محمل الجد، علينا أن نكون أفضل".

وفي أواخر أغسطس/آب الماضي، أعلنت الأمم المتحدة رسميا حالة المجاعة في مدينة غزة.

وفي منتصف سبتمبر/أيلول، اتهمت لجنة تحقيق دولية، مُكلفة من الأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 بهدف تدمير الفلسطينيين.