"هذه أيامنا الأخيرة".. "كتائب القسام" تبث فيديو للجندي الإسرائيلي الأسير آلون أوهل يهاجم فيه نتنياهو

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ وجه آلون أوهل رسائل حادة إلى القيادة الإسرائيلية محملا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسؤولية عن مصير الأسرى.

وقال أوهل في الفيديو: "هل لا يزال أحد يصدّق نتنياهو؟!.. هو ومن معه يريدون قتلنا.. مصيرنا قد تحدد وهذه أيامنا الأخيرة، وقد تحولنا إلى عبء على حكومة نتنياهو".

وطالب الجندي الأسير المبعوث الأمريكي ويتكوف بعدم مساعدة نتنياهو والضغط عليه من أجل عدم قتل الأسرى.

كما ناشد عائلته والإسرائيليين الاستمرار في التظاهر للضغط على حكومة نتنياهو لإنقاذ حياتهم.

ويأتي بث هذا الفيديو في ظل تصاعد الجدل داخل الأوساط الإسرائيلية حول مصير الجنود الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، وتزامنا مع بدء العملية العسكرية على مدينة غزة، ووسط ضغوط شعبية على حكومة نتنياهو لإبرام صفقة تبادل ووقف إطلاق النار.

وفي الـ5 من سبتمبر، نشرت حركة حماس مقطع فيديو يظهر الرهينتين غاي غلبوع دلال وألون أوهل.

وكانت تلك المرة الأولى التي يتم فيها نشر مقطع فيديو لأوهل في الأسر، حيث تلقت عائلته أول إشارة على أنه على قيد الحياة خلال وقف إطلاق النار في فبراير، عندما أفاد بذلك رهائن تم إطلاق سراحهم كانوا محتجزين معه.

كما ظهر غلبواع دلال في المقطع المصور داخل سيارة، وفي الفيديو يشير الرهينة إلى احتجازه لمدة 22 شهرا مما قد يشير إلى أن المقطع صوّر مؤخرا.

وشوهد غلبواع دلال آخر مرة في مقطع فيديو في فبراير 2025، خلال وقف إطلاق النار، عندما أجبرته حماس هو والرهينة إفياتار دافيد على مشاهدة إطلاق سراح رهائن آخرين.