طهران تحذر من انهيار المنظومة القانونية العالمية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، إسماعيل بقائي، على الاستقالة الجماعية لأعضاء لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في الجرائم الصهيونية في فلسطين المحتلة، نتيجة للضغوط والترهيب من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

وكتب بقائي في مدونة على منصة "اكس" هذا الصدد اليوم الخميس: عندما يتعرض المقرر الخاص المعني بفلسطين للتنمر والعقوبات، ويستقيل أعضاء لجنة التحقيق في الأراضي المحتلة بشكل جماعي، فهذا يعني أنه لم يعد يُسمح للمؤسسات الدولية حتى بتسجيل الحقيقة.

وتابع: إن الاستقالة الجماعية لأعضاء لجنة التحقيق في الأراضي المحتلة، بعد فرض العقوبات على المقرر الخاص، ليست حدثا بسيطا؛ هذه علامة تحذير على انهيار المنظومة القانونية والمعيارية العالمية.

وأشار إلى أن المؤسسات الدولية باتت تفقد شرعيتها وفعاليتها وسلطتها ورسالتها، وقال: "ستقرأ الأجيال القادمة أن المنظومة العالمية انهارت ليس بسبب الحرب، بل بسبب الصمت والتقاعس وازدواجية المعايير في مواجهة الظلم والجور".

