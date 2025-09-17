"الغارديان": رؤية نتنياهو تهيئ "إسرائيل" لمستقبل اقتصادي معزول

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ رأت صحيفة "الغارديان" البريطانية أنّ الرؤية الاقتصادية التي طرحها رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "تضع إسرائيل أمام مستقبل من العزلة الاقتصادية المتزايدة، وأثارت ردود فعل عنيفة بين الإسرائيليين".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ هذه الرؤية، التي تحثّ على أن "تصبح إسرائيل إسبرطة عظمى في الشرق الأوسط"، تقوم على "مجتمع أكثر عسكرةً، واكتفاء ذاتي جزئي، مع خيارات تجارية محدودة واعتماد متزايد على الإنتاج المحلي".

كما لفتت الصحيفة إلى أنّ أسهم بورصة "تل أبيب" انخفضت فوراً بعد خطاب نتنياهو، الذي قدّم فيه هذا الطرح، مع انخفاض الشيكل مقابل الدولار، وذلك عقب إعلان بدء الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأضافت أنّ "من كانوا في قاعات التداول، ممن يعرفون تاريخهم العريق، تذكّروا أنّ الإسبرطيين قاتلوا بشراسة، لكنهم خسروا خسارةً كارثية".

في هذا السياق، نقلت "الغارديان" ما كتبه الصحافي الإسرائيلي، بن كاسبيت، تعليقاً على كلام نتنياهو، حيث قال:"يا له من خيالٍ رومانسي أن نتخيّل الإسبرطيين الأبطال والزاهدين، الذين نجح بضع مئات منهم في محاربة جيش فارسي قوي. المشكلة هي أنّ إسبرطة أُبيدت. لقد خسرت واختفت".

ونقلت أيضاً عن رئيس "الهستدروت"، أرنون بار ديفيد، قوله في اجتماع نقابي أمس الثلاثاء: "لا أريد أن أكون إسبرطة. نحن نستحق السلام. المجتمع الإسرائيلي منهك، ومكانتنا في العالم سيئة للغاية".