إصدار الكتاب الثامن من سلسلة كنوز الآل

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال رئيس قسم الرسائل والأطاريح في الجمعية، الدكتور أحمد الكعبي: إنّ "الكتاب الموسوم بـ "أثر السياق المقامي في الخطاب الحجاجي في خطب أصحاب الكساء (عليهم السلام)" ألّفته الدكتورة مروة محمد كاظم، ويتناول في فصله الأوّل أثر السياق المقامي لنصوص أهل البيت (عليهم السلام) في حديث الكساء".

وأضاف أنّ "الفصل الثاني من الكتاب يتطرّق إلى أثر السياق المقامي في تحديد المقدمات والآليات الحجاجية على وَفقِ منهج بريمان، أمّا الفصل الثالث اختصّ بأثر السياق المقامي في إيراد الحجج داخل النصوص".

وأشار الكعبي إلى أنّ "سلسلة كنوز الآل تمثّل نافذة معرفية لدعم الحقول الفكرية والأكاديمية، وتعكس رؤيتها في تعزيز العلم والمعرفة، وترسيخ الهوية الثقافية عَبرَ مشاريع أكاديمية وثقافية متنوّعة".

