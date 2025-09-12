تنظيم احتفال بذكرى المولد النبويّ الشريف في الكاميرون

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نظّم قسمُ الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العبّاسية المقدّسة، احتفالا بذكرى ولادة الرسول الأكرم محمد(صلّى الله عليه وآله)، في جمهورية الكاميرون.

وقال منسّق مركز الدراسات الإفريقية التابع للقسم في الكاميرون، الشيخ محمد مختار: إن "المركز أقام احتفالا بهيجًا بذكرى ولادة النبيّ الأعظم(صلّى الله عليه وآله)، في قرية كومبو بجمهورية الكاميرون".

وأضاف، أن "الاحتفال شهد إلقاء محاضرةٍ دينيّة تضمّنت بيان فضائل النبيّ الأعظم(صلّى الله عليه وآله) وسيرته المباركة، وأثرها في هداية البشريّة ونشر قيم الرحمة والعدل والمحبّة".

ويأتي هذا الاحتفال ضمن سلسلةٍ من النشاطات التي يُقيمها المركز في عددٍ من الدول الإفريقية، بهدف إحياء أمر النبي وأهل بيته(صلوات الله وسلامه عليهم)، وتعميق الوعي المجتمعيّ بسيرتهم وما تحمله من دروسٍ عظيمة.

.......

انتهى/ 287