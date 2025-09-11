حفل بهيج بمناسبة ولادة النبي (ص) وحفيده الامام الصادق(ع) في حسينية الإمام الخميني(رض)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بالتزامن مع ذكرى ولادة خاتم الأنبياء والمرسلين النبي محمد المصطفى (ص) والإمام جعفر الصادق (ع)، أقيم صباح اليوم احتفال بهذه المناسبة العظيمة للأمة الإسلامية في حسينية الإمام الخميني (رض).

وحضر الحفل جمع من عوائل شهداء العدوان العسكري الذي استمر 12 يومًا من مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب شرائح من الشعب وضيوف المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية.

وألقى حجة الإسلام والمسلمين اختري، رئيس المجلس الأعلى للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)، كلمة أشار فيها إلى خصوصية شهر ربيع الأول، ولا سيما الذكرى الـ1500 لميلاد النبي الأكرم (ص)، معتبرًا أن أهم مشكلة يواجهها العالم الإسلامي اليوم هي عدم المعرفة الكاملة بشخصية "رحمة للعالمين" النبي محمد المصطفى (ص). وأكد أن من أبرز واجبات الأمة الإسلامية تبيين الأبعاد الفردية والاجتماعية لدين الإسلام.

وشدد اختري على أن قضية فلسطين وجرائم الكيان الصهيوني في غزة تمثل القضية الأهم للعالم الإسلامي، مضيفًا: "في هذه الظروف، فإن واجب المسلمين هو الصمود في وجه الظالمين والمستكبرين، وواجب الحكومات الإسلامية يتمثل في قطع كل أشكال العلاقة مع الكيان الصهيوني".

وتخلل الحفل ابتهالات وأناشيد في مدح النبي الأكرم (ص) والإمام جعفر الصادق (ع)، كما قدّم السيد حميد رمضان‌ بور فقرة إنشادية.

