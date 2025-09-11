إقامة إحتفال« السیدة النبویة» الکبیر في الحرم الرضوي الشریف

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ عشية مولد الرسول الأعظم (ص) أقيم احتفال« السیدة النبویة» الكبير الخاص بالنساء الناطقات باللغة العربية في الحرم الرضوي الشریف.

بجهود قسم غرب آسيا في مدیریة الزوار غير الإيرانيين في العتبة الرضوية المقدسة، أقيم برنامج« السیدة النبویة» الخاص، عشية مولد نبي الرحمة؛ محمد المصطفى (ص) والإمام جعفر الصادق (ع)، في دار الرحمة بالحرم الرضوي الشریف.

وفي هذه المراسم والمناسبة السعیدة التي حضرتها زائرات عربیات من السعودية والعراق ولبنان والبحرين ودول أخرى، ألقت الأستاذة تغريد محمد جوني، الخبيرة الدينية، كلمة عن الشخصية الرفیعة للرسول الأکرم (ص) وقالت:اختار الله، الرسول الأعظم (ص) خاتماً للأنبياء، وجمع في ذاته النورانية كل الصفات الحميدة.

وأشارت إلى الآية 45 من سورة الأحزاب: «یا اَیُّهاَ النَّبی اِنّا اَرسَلناکَ شاهِدا وَ مُبَشِّرا وَ نَذیرا» والشاهد هو من يرى أعمالنا، لذا يجب أن ننتبه إلى أعمالنا ونتصرف بما يرضي رسول الله(ص).

وأضافت هذه الخبيرة الدينية: بحسب هذه الآية الكريمة فإن الله عز وجل، أرسل الرسول (ص) ليبشر بالجنة والرحمة الإلهية، وليُحذر من النار والغضب الإلهي، وإتباع تعليمات القرآن التي أوصلها إلينا رسول الله (ص) والتي تعتبر سبب سعادتنا في الدنیا والآخرة.

الجدیر بالذکر، أن تقديم برامج ثقافية سعیدة، مثل إنشاد السیدة رجاء أم هادي، وإنشاد فرقة « الشمس الثامنة» الإنشادية، كان من بين برامج الاحتفال بمولد النبي الأعظم (ص) تحت عنوان« السیدة النبویة»؛ وفي الختام، كُرِّم ثمانية فائزين في مسابقة « ربيع المولد» لحفظ الأحاديث النبوية الشريفة من قِبل العتبة الرضوية المقدسة وقُدّمت لهم جوائز ثقافية متبرکة.

