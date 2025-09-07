استعدادات العتبة العلويّة الخاصة بمناسبة أسبوع النبي الأكرم محمد (ص) وحفيده الإمام الصادق(ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ تواصل ورشةُ التطريز في العتبة العلويّة المقدّسة استعداداتها الخاصّة بمناسبة أسبوع الصادقَينِ (سلام الله عليهما)، عبر تجهيز القطع المطرَّزة التي ستزيّن الصحن الحيدريّ الشريف ومحيط العتبة المطهّرة ومداخل مدينة النجف الأشرف.

وفي هذا السياق، أوضح مسؤول الورشة، الخادمُ حيدر عبدالله، للمركز الخبري، قائلًا: "إنَّ الأعمال تضمّنت تجهيز الراية الرئيسة التي سيتمّ رفعها في الصحن الحيدري الشريف ، إلى جانب قطع خاصة بهذه المناسبة العطرة سيتمّ نشرها في أرجاء الحرم المطهّر ".

وأضاف عبدالله: "سيتمّ تعليق قطعٍ بقياسات مختلفة في مجسّرات ثورة العشرين، ومجسّرات الزهراء (عليها السلام)، وساحة الميدان عند مدخل المدينة القديمة"، مُشيرًا إلى أنّ: "الخدم العاملين في الورشة بذلوا جهودًا كبيرة لإنجاز الأعمال الموكلة إليهم، ابتداءً من التصميم وأعمال التطريز، وصولًا إلى تركيبها في الأماكن المخصصة لها، بما يليق بحجم المناسبة العظيمة".

يُشار إلى أنّ الأمانة العامّة للعتبة العلويّة المقدّسة تُقيم في كل عام فعاليات أسبوع "الصادقَينِ" الدولي، ابتهاجًا بمناسبة ولادة النبي الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله) وحفيده الإمام الصادق (عليه السلام)، ويستمر لثمانية أيام متتالية، ويتضمّن فعاليات دينية وعلمية وثقافية وتكريمية، ومهرجانات شعرية، إضافة إلى ملتقيات حوارية دولية واحتفالات مركزية.

.....................

انتهى / 323