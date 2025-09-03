صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قالت الوزارة في بيان لها اليوم: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 113 قتيلا، و304 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

ووفقا للبيان فقد بلغت حصيلة ضحايا استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع منذ 18 مارس 2025 نحو 11.615 قتيلا و 49.204 إصابة.

وأشار البيان إلى أن عدد ضحايا "لقمة العيش" في القطاع الذين وصلوا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 33 قتيلا قتلى وأكثر من 141 إصابة، ليرتفع إجمالي ضحايا لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2.339 قتيلا وأكثر من 17.070 إصابة.

ولفت البيان إلى أن مستشفيات قطاع غزة سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 حالات وفاة جديدة من بينهم طفل واحد نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 367 حالة وفاة، من ضمنهم 131 طفلا

وأضاف البيان أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.