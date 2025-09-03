غزة: مقتل صحفي وعشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على القطاع

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ نقلا عن مراسل rt إلى أن سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي طال مناطق متعددة، أبرزها حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، إلى جانب استهدافات في خان يونس ووسط القطاع.

ولفت مراسل rt إلى مقتل الصحفي رسمي سالم جراء استهدافه بصاروخ من طائرة استطلاع بالقرب من مفترق أبو الأمين في حي الشيخ رضوان.

وأفادت مصادر ميدانية بأن طائرات إسرائيلية واصلت استهداف الأحياء السكنية شرق حي الشيخ رضوان، حيث تم توثيق عمليات إطلاق نار مباشر على أي شخص يحاول التنقل في شارع الجلاء باتجاه مناطق أبو اسكندر ومسجد سعيد صيام وبركة الشيخ رضوان، وأسفر القصف عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين.

كما استهدف منزل عائلة الطبش في مربع التوحيد بمنطقة أبو اسكندر بقصف جوي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، في وقت تواصلت فيه عمليات هدم المباني السكنية شرق بركة الشيخ رضوان، باستخدام آليات عسكرية ثقيلة ورافعات مزودة برشاشات أتوماتيكية تطلق نيرانها بشكل مكثف صوب الأحياء.

ومن جانبه قال مدير الخدمات الطبية والطوارئ فارس عفانة إن طائرات إسرائيلية تواصل إلقاء قنابل صوتية وحرارية على عيادة الشيخ رضوان ومحيطها، في محاولة لإخراجها من الخدمة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تكرار لما حدث سابقا مع مستشفيات شمال القطاع.

وأشار شهود عيان إلى تقدم آليات عسكرية إسرائيلية، عصر اليوم، شرق مسجد سعيد صيام، لتغطية عمليات حفر وهدم تنفذها معدات ثقيلة جنوب حوش صلاح، في مؤشر على توسيع نطاق الاقتحام البري في المدينة.

شمل القصف الجوي مناطق متعددة:

خيام النازحين قرب مستشفى الرنتيسي في حي النصر: 3 قتلى وجرحى.

منزل في حي الدرج: 3 قتلى وجرحى.

شقة سكنية قرب ميناء الصيادين: 5 قتلى بينهم جنين، وجرحى.

خيمة في الحساينة وسط القطاع: 5 إصابات.

مجموعة مدنيين قرب محطة راضي في النصيرات: 5 قتلى.

كما نفذت غارات على وسط وخان يونس جنوبي القطاع، بينما أطلقت طائرة "أباتشي" نيرانها باتجاه حي الشجاعية شرقي غزة.

وقد أعلن عن مقتل 9 أفراد من عائلة الهور جراء قصف مركز على منزلهم في غزة،

من جانبه، كشف د. أحمد الفرا، مدير قسم الأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي، عن أزمة إنسانية متصاعدة، مشيرا إلى أن أكثر من 330 قتيلا قضوا جوعا وسوء تغذية، بينهم 125 طفلا، لافتا إلى تفشي فيروس يشبه متحور كورونا، يحمل أعراض الإنفلونزا، ويتفاقم بسبب سوء التغذية وانهيار البنية الصحية.