آية الله مكارم الشيرازي: مسيرة الأربعين تُجسِّد أعظم قِيَم الحبّ والإيثار والإنسانية

15 أغسطس 2025 - 16:06
رمز الخبر: 1716942
 أكَّد آية الله مكارم الشيرازي أنّ مسيرة الأربعين ليست مجرَّد حدثٍ عابر، بل هي ثروة عظيمة تحمل أسمى معاني الحبّ والتضحية والإنسانية، لا نظير لها في العالم.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تناول المرجع الديني آية الله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في كتابة له موضوع مكانة الأربعين، حيث أشار إلى أن مسيرة الأربعين ليست مجرد حدث عابر، بل هي مخزون عظيم من الحب والتضحية والإنسانية. وبفضل جاذبية الإمام الحسين (عليه السلام) الفريدة، تُنتج مشاهد لا مثيل لها في العالم.

وأضاف: أين تُرى طفلةٌ تجلس وتضع صينيةً على رأسها تحتوي ماءً أو مناديلَ للزوار؟ أو يُرى من يلمّع الأحذيةَ ويدلّك أقدامَ الزوار دون انتظار مقابل؟

وتابع: في مسيرة الأربعين، كلُّ شيء يُمثّل الأفضل حيث يتكوّن فيها أعظم تجمّع وأحسن ضيافة، وأعمق مودّة، وأقوى وحدة.
