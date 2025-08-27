إطلاق مسابقة بذكرى ولادة الرسول الأعظم وحفيده الإمام الصادق (صلوات الله عليهما)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تعلن الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدَّسة عن إطلاق مسابقتها الثقافية، الخاصَّة بذكرى ولادة الرسول الأعظم وحفيده الإمام جعفر الصادق(صلوات الله عليهما).

وستُعلَن أسماءُ الفائزين العشرة بعد غلق الاستمارة عصر يوم الأحد الموافق (2025/9/7) م في تمام الساعة الرابعة عصرًا، من على منصات العتبة المقدسة.

ويُشترط في تسلّم الجائزة أن يحضر الفائز بنفسه لاستلامها في الحفل الذي سيقام عند باب قبلة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) يوم الثلاثاء (16/ ربيع الأول/1447)هـ الموافق (2025/9/9) م في الساعة 8:30 مساءً.

وفي حال تعذر الحضور تكون المراجعة إلى قسم الشؤون المالية في العتبة العباسية المقدسة بمدة أقصاها (أسبوعان) من تاريخ إعلان النتائج، مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية (جنسية أصلية أو جواز سفر).

للمشاركة في المسابقة اضغط هنا

