تمديد موعد مسابقة أفضل مؤلف عن السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت اللجنة التحضيرية لجائزة أم البركات (عليها السلام) في العتبة العباسية المقدسة عن تمديد موعد مسابقة أفضل مؤلَّف عن السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، إلى تاريخ 30 /8 / 2026م.

وتنظم المسابقة بنسختها الثانية لجنة المهرجانات والمسابقات في العتبة المقدسة تحت شعار: على معرفتها دارت القرون الأولى.

وقال عضو اللجنة التحضيرية للمسابقة السيد عقيل الياسري "نظرًا لورود استفسارات عدة عن مسابقة أفضل مؤلَّف ضمن جائزة أمِّ البركات (عليها السلام) بنسختها الثانية، من المهتمين والراغبين في المشاركة، قررت اللجنة إصدار توضيح يتعلق بالشروط والمحاور الخاصة بالمسابقة".

وأضاف أنَّ "اللجنة مددت موعد إقامة المسابقة إلى تاريخ 30 /8 /2026م بدلا من 30 /9 / 2025م بناءً على طلب مجموعة من الباحثين، وليتناسب العمل مع أهمية موضوعه؛ بما يضمن رصانة المؤلَّفات ويحقق أهداف المسابقة بإثراء المكتبة الإسلامية بعنوانات جديدة ومبتكرة، وصنع حالة من التنافس الفكري والبحثي في مجال التأليف يخص شخصية السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، وتسليط الضوء على جوانب متعددة من حياتها الشريفة وما مر بها".

- شروط المشاركة:

-أن يكون المؤلَّف جديدا وغير مطروح سابقا، ولم ينشر أو يطبع كليًّا أو جزئيًّا.

-أن يعتمد المؤلِّف الروايات المعتبرة والموثَّقة من لدن علمائنا الأعلام، وتجنب الضعيف والشاذ منها.

-أن ينطلق موضوع المؤلَّف من شعار المسابقة؛ إذ لا بدَّ من أن يختص بسيرة السيدة الزهراء (عليها السلام)، أو يكون مستوحى منه.

-ضرورة الالتزام بالمعايير العلمية في مناقشة الآراء، والابتعاد عن المسائل الخلافية ذات التأجيج الطائفي والاجتماعي.

- أن يلتزم المؤلِّف بالمعايير العلمية والفنية والمنهجية المتعارفة في عملية التأليف.

-ألا تقل عدد كلمات المؤلَّف عن 20,000 عشرين ألف كلمة، ولا تزيد على 25,000 خمسة وعشرين ألف كلمة.

-أن يكون نوع الخط Simplified Arabic، وبحجم 16 للمتن، و14 للهامش.

-تستبعد المشاركات المخالفة للشروط الآنفة الذكر.

-جميع النصوص المشاركة، سواء الفائزة أو غير الفائزة، لا تعاد لأصحابها، ويحق للجنة التحضيرية الاحتفاظ بها للنشر أو الأرشفة.

- ترفق مع المؤلَّف السيرة الذاتية للمشارك في ملف (Word)، متضمنة:

الاسم الكامل (الثلاثي).

محل الولادة وتاريخها.

العنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

التخصص الجامعي (إن وجد).

- محاور المسابقة:

سيرة السيدة الزهراء (عليها السلام).

علمها.

مواقفها.

أثرها في نشر الرسالة.

أثرها في حفظ الإمامة.

- تعليمات عامة:

• ترسل المؤلفات على قرص ليزري إلى الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة، أو عبر البريد الإلكتروني: info@alkafeel.net.

• آخر موعد لاستلام المشاركات: 30 /8 /2026م بدلًا من 30 /9 /2025م.

• سيعلن عن الفائزين الثلاثة في ذكرى شهادة السيِّدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) من عام 1448هـ.

• للجنة الحق في حجب الجائزة إذا لم ترتقِ المشارَكات إلى المستوى المطلوب.

