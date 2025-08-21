مناورات البحرية الايرانية.. تدمير هدف بالطائرة المسيرة "باور-5" الذكية الهجومية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في إطار المراحل الرئيسية والعملياتية لمناورات "الاقتدار المستديم 1404" الصاروخية للبحرية الإيرانية، نُفذت عملية تدمير الهدف المحدد مسبقًا بالطائرة المسيرة "باور-5" بنجاح في المنطقة العامة للمناورات في شمال المحيط الهندي وبحر عمان.

وفي هذه المرحلة من المناورات، نجحت الطائرة المسيرة "باور-5" بعيدة المدى في إصابة هدفها المحدد وتدميره بعد قطع مسافة 400 كيلومتر.

الطائرة المسيرة "باور-5" هي طائرة ذكية وهجومية، قادرة على تدمير الأهداف الساحلية والأهداف العائمة في البحر من خلال إطلاقها من على متن وحدات عائمة ومنصات.

