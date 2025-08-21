إعلان عن مناورات "الاقتدار 1404" الصاروخية للبحرية الإيرانية شمال المحيط الهندي وبحر عمان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بدأت مناورات صاروخية واسعة للقوة البحرية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحت اسم "الاقتدار المستدام 1404".

وأعلن المتحدث باسم المناورات الأميرال الثاني عباس حسني أنّ المرحلة العملية من هذه المناورات ستجري على مدى يومين في شمال المحيط الهندي وبحر عمان، بمشاركة الوحدات السطحية وتحت السطحية، والوحدات الجوية، ومنصات الصواريخ الساحلية والبحرية، إلى جانب وحدات الحرب الإلكترونية.

وأوضح حسني أنّ التدريبات ستشمل إطلاقات صاروخية، مناورات حرب إلكترونية وتمارين بطائرات مسيّرة، بالاستفادة من التجارب المكتسبة في السنوات الماضية.

وأضاف أنّ المناورات ستستخدم "طيفاً واسعاً من صواريخ كروز الدقيقة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى" لضرب الأهداف البحرية وتدميرها.

وختم مؤكداً أنّ أهداف هذه المناورات تتمثل في "رفع الجاهزية القتالية، تعزيز القدرة على التخطيط والقيادة والسيطرة، إرساء قوة الردع، وبعث الأمل في نفوس الشعب الإيراني"، وذلك بالاعتماد الكامل على خبرات المختصين المحليين.

