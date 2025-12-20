ردًا على جرائم الاحتلال 67 عملًا مقاومًا في الضفة والقدس خلال أسبوع المنصرم

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ تواصلت أعمال المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، حيث رصد مركز معلومات فلسطين “مُعطى” تنفيذ 67 عملًا مقاومًا، ردًا على جرائم الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح المركز أن من بين هذه الأعمال محاولة تنفيذ عملية طعن، ومحاولة دهس استهدفت قوات الاحتلال المتوغلة في مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 كانون الأول/ديسمبر وحتى 18 من الشهر ذاته.

وأشار إلى أن المقاومين فجّروا خلال هذه الفترة ثلاث عبوات ناسفة استهدفت آليات الاحتلال وجنوده، في حين تصدى الأهالي والشبان لاعتداءات المستوطنين في ثماني نقاط مختلفة، ومنعوهم من اقتحام مناطق ومنازل المواطنين، إضافة إلى إلحاق أضرار بعدد من مركبات المستوطنين.

كما شهدت الضفة الغربية 51 مواجهة بين الشبان وقوات الاحتلال، تخللها إلقاء الحجارة، إلى جانب خروج المواطنين في مظاهرتين احتجاجيتين ضد الاحتلال ومستوطنيه خلال الأسبوع الماضي.

