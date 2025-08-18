العميد شكارجي: واشنطن وتل ابيب ستأخذان حلم الانتصار على المقاومة الى القبر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية العميد ابوالفضل شكارجي ان فكر المقاومة لدى جماهير الشعب والأحرار العالم عصي على الانكسار والزوال، وان اميركا والكيان الصهيوني المزيف لن ينجحا أبداً بمؤامرات مثل نزع سلاح المقاومة والعقوبات الاقتصادية وقتل النساء والأطفال الأبرياء.

واضاف العميد شكارجي في تصريحات ادلى بها اليوم ان "المقاومة فكر وعقيدة لا يمكن محوها أبداً"، وأضاف: "فكر وعقيدة المقاومة يتوافقان مع الوعود الإلهية ولا يقهران، ولا يمكن لأي سلاح أو أداة حرب تحقيق إنجاز ضدهما".

وأكّد بأن أميركا والكيان الصهيوني الزائف لن يصلوا لنتيجة بمؤامرات مثل نزع سلاح المقاومة والعقوبات الاقتصادية وقتل النساء والأطفال الأبرياء"، مشيراً إلى أن "الكيان الصهيوني قاتل الأطفال، رغم دعم أسياده خاصة أميركا المتعطشة للهيمنة العالمية، كلما ناطح أكثر كلما ازداد غوصاً في المستنقع، والطريق الذي اختاره الصهاينة سيؤدي في النهاية إلى تدميرهم".

وتابع: "الصهاينة، بقتلهم الأطفال والحصار الاقتصادي ومنع دخول الدواء والغذاء إلى غزة، أصبحوا أكثر كيان منبوذ لى الرأي العام العالمي، فهم يضعفون يوماً بعد يوم، وبوهمهم الخاطئ، سيُهزمون حتماً".

ورداً على ادعاء ترامب بعرقلة إيران لمفاوضات حماس مع الكيان الصهيوني، قال المتحدث البارز للقوات المسلحة: "مجاهدو المقاومة الأبطال والشجعان في جميع أنحاء المنطقة، بما فيهم حماس كجماعة جهادية مستقلة، يقاتلون لتحرير الأراضي المحتلة من براثن الصهاينة ولا يحتاجون لأخذ أوامر من الآخرين".

وأكّد العميد شكارجي: المقاومة تعمل بناءً على معتقداتها وقد وجهت ضربات موجعة للعدو، كما أن الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني البطل يدعمان المقاومة بجدية.

ورداً على تهديدات وزير حرب الكيان الصهيوني الأخيرة، صرح قائلاً: "لقد هددوا من قبل، فماذا كانت نتيجة ذلك في حرب الـ12 يوماً؟ دُمرت العديد من المواقع الحساسة والعسكرية والأمنية والبحثية الهامة... من شمال إلى جنوب الأراضي المحتلة، واضطر الصهاينة لبلع مرارة الهزيمة".

وأضاف: هذه التهديدات إذا نُفذت قد تجلب لهم عواقب أقسى وهزائم أكثر فداحة. أمريكا المجرمة والصهاينة لم ينتصروا أبداً على المقاومة ولن ينتصروا .. سيحملون حلم أي انتصار إلى القبر .واختتم العميد شكارجي مؤكداً: "مجاهدو المقاومة، بتوكلهم على الله تعالى واعتمادهم على الفكر الإلهي، سيستمرون في طريقهم حتى تحقيق النصر النهائي وتحرير القدس والأرض المقدسة لفلسطين، وسيلقون بالأعداء المتعطشين للدماء والوحشيين والقاسيين في مزبلة التاريخ".

.........

انتهى/