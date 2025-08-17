مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلا ثانيا بسبب اسرائيل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ طلبت إدارة المهرجان في بيان اليوم لها من الجمهور الذي اقتنى تذاكر العرض إلى استعادة ثمنها من نقاط البيع. كما أدرجت بدلا من حفل مارلي، عرضا لفيلم "ثلاثون" تكريما للمخرج والفنان التونسي الراحل الفاضل الجزيري الذي توفي الاثنين الماضي.

ولم توضح اللجنة المنظمة للمهرجان سبب الغاء العرض الغنائي ولكن قرارها يأتي بعد حملة انتقادات طالت الفنان الجمايكي الذي شارك في حفلات سابقة في تل أبيب.

وهذا ثاني عرض يتم الغاؤه واستبعاده من برنامج المهرجان في دورته هذا العام، بعد إلغاء حفل الفنانة الفرنسية هيلين سيغارا الذي كان مقررا يوم 31 يوليو الماضي، دعما لضحايا الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتعد مسألة التطبيع السياسي أو الثقافي مع إسرائيل شديدة الحساسية في تونس بسبب الصراع الإسرائيلي مع الفلسطينيين. وسبق للقضاء التونسي أن ألغى حفلات وعروضا فنية ومشاركات رياضية ذات صلات بإسرائيل بعد تحريك دعاوي عاجلة ضدها.