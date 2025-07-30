كاتس: على الجيش تولي مسؤولية الأمن في غزة كما هو الحال بالضفة وليست حماس من سيحدد مصير القطاع

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ جاءت تصريحات كاتس هذه خلال زيارته المجندين الجدد في سلاح المدفعية وفرقة الدفاع الجوي في مكتب تجنيد تل هشومير شرق تل أبيب اليوم الثلاثاء.

وقال كاتس: "الهدف هو هزيمة حماس، التي لن يكون جناحاها العسكري والمدني هما من يحددان مصير غزة. أنا متأكد من أننا سنحقق هذه المهمة".

وأضاف كاتس أن "الأمر ليس سهلا لوجود الرهائن"، مشيرا إلى أن "كل أنشطتنا مرتبطة بهذا الأمر - حماية الرهائن وإنقاذهم". وأكد أن "أي مناورة نحتاجها بما في ذلك إبرام صفقة مع هؤلاء الأعداء، وإنقاذ عشرة آخرين ممن هم أيضا على قيد الحياة، سنفعلها مع الحفاظ على الأمن".

وتابع كاتس: "نحن بحاجة إلى تواجد جيش الدفاع الإسرائيلي حول غزة وداخلها لحماية التجمعات السكانية التي قد تهاجمنا مجددا، وكذلك لحماية الجنود، ومنع تهريب الأسلحة والتسليح - هذه هي الأمور، هذه هي أهدافنا ونحن نتحرك وفق ذلك".

وأوضح كاتس قائلا إنه لكي تصبح حماس "غير فعالة"، يجب أن يتمتع الجيش الإسرائيلي بالقدرة، كما هو الحال في الضفة الغربية، على العمل بشكل آمن في كل مكان هناك. يجب أن نكون مسؤولين عن الأمن".

وفي وقت سابق اليوم صرح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بأن استمرار حماس في السلطة سيكون "كارثة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين"، مؤكدا أن الضغط الدولي على إسرائيل لن ينجح.

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن وزراء بالمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) يقدرون أن صدور قرار باحتلال قطاع غزة أصبح قريبا.