وزير الدفاع الإيراني: حرب الـ12 يوماً تجسيد لعزة وتلاحم الشعب الإيراني العظيم

قال وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة، العميد عزيز نصيرزاده، في رسالة بعثها إلى سعيد أوحدي، رئيس مؤسسة الشهيد وشؤون المضحّين: إن حرب الـ12 يوماً التي شنّها الكيان الصهيوني ضد إيران كانت مظهراً من مظاهر اقتدار الشعب الإيراني العظيم ووحدته. في هذا الميدان، كنتم أنتم الخدّام المخلصون سنداً للجبهة الأمامية بجهودكم الفورية وتعاونكم الصادق.

وجاء في نص الرسالة، بعد الاستشهاد بالآية الكريمة من سورة الأنفال (الآية 60): «وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوّ الله وعدوّكم»

وأضاف الوزير: كما قال قائد الثورة الإسلامية، الإمام الخامنئي (دام ظلّه): "الجهاد ليس محصوراً بساحات القتال فقط؛ بل كلّما قاوم شعب بعزيمة وصمود فهو في جهاد."

وتابع مؤكداً: إن خدماتكم وإغاثاتكم في أصعب اللحظات خفّفت عبئاً كبيراً عن كاهل القوات المسلحة. إن وزارة الدفاع تعتز بهذه المساندة الفريدة، وتثق بأن ثواب جهادكم محفوظ عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقكم دوماً في ظل رعاية وليّ العصر (عج) وقيادة قائد الثورة في سبيل رفعة وعزة إيران الإسلامية.

