المقاومة تستهدف مواقع قيادة وسيطرة للاحتلال في خان يونس ورفح ومدينة غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تمكن مجاهدو كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، من استهداف موقع قيادة وسيطرة للاحتلال الإسرائيلي في محيط مجمع المحاكم جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك بعدد من قذائف الهاون.

وأعلنت كتائب القسام اليوم السبت، أنها استهدفت أيضاً موقع قيادة وسيطرة للاحتلال عند محور صلاح الدين جنوب مدينة رفح، جنوب القطاع، بعدد من قذائف الهاون.

من جهتها، أكدت سرايا القدس استهدافها مقراً للقيادة والسيطرة تابعاً للاحتلال بقذائف "هاون عيار 60" في أرض البرعصي جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

كما أفادت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، بأن مقاتليها تمكنوا من الاستيلاء على مواد متفجرة شديدة الانفجار كان الاحتلال يستخدمها في تفجير منازل المواطنين في منطقة جباليا البلد شمال القطاع.

في السياق، عرضت كتائب شهداء الأقصى مشاهد من استهداف مستوطنة "مفتاحيم" بصاروخ من طراز "KN-103".

وتأتي هذه العمليات في إطار تصدّي المقاومة الفلسطينية للعدوان الإسرائيلي، حيث تؤدّي إلى خسائر في صفوف الاحتلال الإسرائيلي، وذلك على الرغم من العدوان والحصار الخانق على القطاع.

