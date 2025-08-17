الأوروغواي تعلّق التعاون مع الجامعة العبرية في القدس بسبب غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ علّقت حكومة الأوروغواي اتفاقية التعاون بين الوكالة الوطنية للبحث والابتكار، "ANII"، والجامعة العبرية في القدس المحتلة، على خلفية الهجمات التي يعتزم الاحتلال الصهيوني تنفيذها في قطاع غزة، وقراره احتلال مدينة غزة.

وأوضح رئيس "ANII"، ألفارو برونيني، أنّ هذا القرار يمثّل "توقيفاً مؤقتاً" و"ليس إلغاءً كاملاً".

وأضاف برونيني، في تصريح لوكالة "تيليموندو" الإخبارية الأوروغوايانية: "لقد فهمنا أنّ الأفضل هو أخذ قسط من الراحة والتأمل قبل مواصلة العملية".

وعلى صعيد الحكومة في الأوروغواي، أعلن وزير الخارجية، ماريو لوبيتكين، أنّ القرار اتُّخذ "كردّ رسميّ على العمليات الصهيونية الجديدة المخطط لها في مدينة غزة والقطاع بأكمله".

وجاء ما قاله لوبيتكين في حديث إلى صحيفة "أمبيتو أوروغواي"، التي أفادت بأنّ وزارة الخارجية أوضحت أنّ "الحكومة الحالية لا ترغب في مشاريع مشتركة مع الإدارة الصهيونية، في ظل التوترات الجيوسياسية الشديدة".

ويأتي هذا القرار بعد أسابيع على إعلان الاتفاقية بين "ANII" والجامعة العبرية، وهي اتفاقية كانت ستؤدي إلى افتتاح مكاتب للوكالة الأوروغوايانية في القدس، وسط توقعات في أن تسهم في تقوية العلاقات بين الأوروغواي والاحتلال.

كما أنّه يأتي بعد إدانة الأوروغواي خطة رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو لاحتلال مدينة غزة، ودعمها إعلان الأمم المتحدة الداعي إلى حل سلمي للحرب في القطاع.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الصهيونية، جاء القرار أيضاً بوصفه "الصراع الرئيس الأول بين حكومة أوروغواي اليسارية الجديدة وإسرائيل"، بعد نحو 5 أعوام من العلاقات الجيدة في ظل إدارة لويس لاكالي بو اليمينية.

........

انتهى/ 278