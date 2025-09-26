كتيبة جنين توقع قوة صهيونية بكمين مركب في اليامون

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إيقاع قوة مشاة صهيونية من 5 جنود بكمين مركب الليلة الماضية أثناء اقتحام قوات الاحتلال بلدة اليامون شمال غربي مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت كتيبة جنين، في بيان صباح اليوم الجمعة، إن “سرية اليامون” استهدفت القوة الصهيونية بزخات كثيفة من الرصاص، وفجرت عبوة ناسفة أدت إلى إصابة جندي.

كما فجر المقاومون في الكمين نفسه عددا من العبوات الناسفة الأرضية المعدة مسبقا أدت لإعطاب آلية عسكرية إسرائيلية من نوع نمر.

وفي وقت سابق أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها في كتيبة جنين يخوضون “معارك ضارية مع قوات العدو في محاور القتال، ويستهدفون قوات المشاة بزخات كثيفة من الرصاص المباشر حسب متطلبات وظروف الميدان”.

