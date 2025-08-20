القسام تهاجم موقعا للاحتلال وتجهز على جنود من مسافة صفر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تمكن مجاهدوها صباح اليوم من الإغارة على موقع مستحدث للعدو جنوب شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع بقوة قسامية قوامها فصيل مشاة.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري: اقتحم مجاهدونا الموقع واستهدفوا عددًا من دبابات الحراسة من نوع "ميركفاه 4" بعدد من عبوات الشواظ وعبوات العمل الفدائي وقذائف "الياسين 105″، كما استهدفوا عددًا من المنازل التي يتحصن بداخلها جنود الاحتلال لتثبيتها بـ 6 قذائف مضادة للتحصينات والأفراد ونيران الأسلحة الرشاشة.

وأكدت أن المجاهدين اقتحموا عددا من المنازل وأجهزوا بداخلها على عدد من جنود الاحتلال من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية.

وأضافت: تمكن مجاهدونا أيضاً من قنص قائد دبابة "ميركفاه 4" وإصابته إصابة قاتلة.

وأكدت دك المواقع المحيطة لمكان العملية بعدد من قذائف الهاون لقطع النجدات، ودك موقع العملية بعدد من قذائف الهاون لتأمين انسحاب المجاهدين من المكان.

وقالت: فور وصول قوة الإنقاذ قام أحد الاستشهاديين بتفجير نفسه في الجنود وأوقعهم بين قتيل وجريح، واستمر الهجوم لعدة ساعات، ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء

واعترفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بوقوع العملية ولكنها خففت من حجمها مدعية تسجيل إصابات ومحاولة أسر جنود.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن مسلحين فلسطينيين هاجموا نقطة تمركز للواء كفير في رفح، وأوقعوا إصابات بصفوف الجنود، وعملت مروحيات الجيش على إجلاء مصابين.

وادعت تقارير عبرية أن 14 مقاوما حاولوا مداهمة موقع إسرائيلي في حادثة استثنائية بخان يونس، مشيرًا إلى أنهم

هاجموا نقطة تحصين لوحدة "سييرت حرُوف" في خانيونس.

وفي تفاصيل العملية، حسب الإعلام العبري؛ فإنه قرابة الساعة التاسعة صباحًا، خرج نحو 15 مسلحًا مدججين بالسلاح من فتحة نفق على بُعد أمتار قليلة من نقطة تحصين تابعة لوحدة "سييرت حرוב" في خانيونس.

وبدأ المسلحون بإطلاق نار كثيف من رشاشات وإطلاق قذائف مضادة للدروع نحو الجنود داخل التحصين، مع تقدمهم نحو النقطة.

ويقدر الاحتلال أن المقاومين حاولوا اقتحام الموقع واختطاف بعض الجنود الموجودين فيه.

وفي حين أقر الاحتلال بإصابة 3 من جنوده، ادعى أنه تمكن من تصفية حوالي 9 مقاومين خلال تبادل إطلاق النار.

كما استدعى الجنود طائرة استطلاع مسلحة من نوع "زيك"، والتي نفذت أيضًا هجمات ضد أهداف في المنطقة.

ويشير الإعلام العبري إلى أن سيناريو تسلل إلى موقع عسكري يُعدّ من أخطر السيناريوهات التي يستعد لها جيش الاحتلال في غزة، خصوصًا بعدد كبير من المهاجمين كهذا.

