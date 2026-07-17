تدمير نظام رادار بعيد المدى وعدة طائرات استراتيجية للتزود بالوقود في قطر

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني تدمير نظام رادار بعيد المدى، وعدة طائرات استراتيجية أمريكية للتزود بالوقود في قطر.

ونص البيان جاء كالتالي:

بسم الله قاصم الجبارين

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

"في استكمال لعمليات الرد بالمثل التي نفذها الليلة الماضية مقاتلو القوات الجوفضائية الشجعان التابعة للحرس الثوري، وفي الموجة 15 من عملية نصر 2، برمز 'يا أبا صالح المهدي أدركني' المبارك، وهديةً لشهداء الجرائم الأمريكية الأخيرة، وبهدف معاقبة المعتدي والانتقام من الجيش الأمريكي القاتل للأطفال، قاموا بشن هجوم ثقيل ومفاجئ على القاعدة الجوية الأمريكية في العديد بقطر، أسفر عن تدمير كامل لنظام رادار بعيد المدى، وعدة طائرات استراتيجية للتزود بالوقود، وإلحاق أضرار جسيمة بعدد آخر منها.

على العدو الأمريكي والدول المضيفة لقواعده في المنطقة أن يعلموا أن تجاوز الخطوط الحمراء، ومهاجمة الشعب والبنى التحتية المدنية، سيكون له ثمن باهظ ومذل، وفي حال استمرار العدو في هذا المسار، فإن ردوداً أكثر تدميراً في طريقها؛ ردود ستُخلد في تاريخ المعارك."

(وَما النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ)

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