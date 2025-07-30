آية الله رمضاني: الكيان الصهيوني شر مطلق وعدو للبشرية/ الشعب الإيراني لن يستسلم أمام الأعداء أبدا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ زار مدير مكتب العلامة "سيد ساجد علي النقوي" ممثل الولي الفقيه في باكستان حجة الإسلام والمسلمين "بشارت حسين زاهدي" ، مبنى المجمع العالمي لأهل البيت (ع) بقم المقدسة، والتقى بآية الله "رضا رمضاني" الأمين العام لهذا المجمع.

وفي بداية هذا اللقاء أعرب زاهدي عن سعادته بالانتصار القوي والداعي للفخر للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحرب المفروضة التي استمرت 12 يوما ضد أمريكا والكيان الصهيوني، وقال: أزف أسمى آيات التبريكات بهذا الانتصار إلى قائد الثورة الإسلامية المعظم والشعب الإيراني الشريف، وأضاف: لا زالت وسائل الإعلام في باكستان تتحدث حتى الآن عن انتصار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحرب المفروضة التي استمرت 12 يوما.

ومن جانبه بيّن الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) آية الله "رضا رمضاني" أن الأعداء يسعون أن يوجهوا الضربات لبلدانا، وأكد: كان الأعداء يعتقدون أنهم متمكنين من القضاء علينا في عدة أيام قليلة، لكنهم لا يعرفون أن الشعب الإيراني، الذي يمتلك تاريخًا يمتد لأربعة أو خمسة آلاف سنة، لن يخضع للكيان الصهيوني الذي عمره 75 سنة، فيأتي ترامب ويهددنا ويقول: يجب على الشعب الإيراني أن يستسلم، في حين إنّه لا يعلم أن الشعب هو الخط الأحمر، ولن يستسلم الشعب الإيراني أمام الأعداء أبدا. إن الحدث الكبير الذي وقع في الحرب المفروضة الأخيرة هو التكاتف والتضامن الداخلي والخارجي بين الشعب الإيراني، حتى من كان في الخارج من البلد قالوا إن إيران بلدنا وإن كانت مشكلة ونزاع لدينا مع الآخرين، لكن تبقى إيران بلدنا ونتكاتف من أجلها.

واعتبر آية الله رمضاني أن باكستان تعد دولة إسلامية كبيرة، وأضاف: إنّ هذا البلد يتمتع بعدد كبير من السكان ويحظى ايضا بعدد كبير من أتباع مذهب أهل البيت (ع)، وله دور مؤثر، وإننا نقدم الشكر الجزيل إلى الشعب الباكستاني، بما في ذلك العلامة السيد ساجد علي النقوي، على دعمه للجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الحرب الأخيرة، وليس هناك أي شك أن تضامن العالم مع إيران تعد من الألطاف الإلهية.

وتابع سماحته: إن الكراهية تتزايد تجاه الكيان الصهيوني في العالم يومًا بعد يوم، وهذه القضية تتعلق بالعولمة. إنّ هذه الغدة السرطانية تعدّ تهديدا للبشرية، وكما قال الإمام موسى الصدر أنّ الكيان المحتل الصهيوني أسوأ من الشيطان، وهو شر مطلق.

