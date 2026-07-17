إطلاق تغطية شاملة لمسيرة الأربعين من البصرة إلى كربلاء المقدسة والنجف الأشرف

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أعدّ قسم الإعلام في العتبة العلوية المقدسة خطة إعلامية متكاملة لتغطية مراسم زيارة الأربعين، في إطار الاستعدادات المبكرة لإحياء هذه المناسبة المليونية، بما يسهم في نقل الصورة الحقيقية للزيارة المباركة، وإبراز حجم الخدمات المقدمة للزائرين عبر مختلف المنصات الإعلامية.

وقال معاون رئيس قسم الإعلام، الخادم جعفر البديري: «تتضمن الخطة الإعلامية برامج خاصة لفضائية العتبة العلوية المقدسة وإذاعتها، تمتد على مدى عشرين يومًا، وتواكب حركة الزائرين منذ انطلاقهم من محافظة البصرة وصولًا إلى مدينة كربلاء المقدسة، مرورًا بالمحافظات ومحطات الاستراحة الواقعة على طريق الزائرين، فضلًا عن تغطية الطريق الرابط بين بغداد وكربلاء؛ لرصد مختلف محطات المسير، ونقل الأجواء الإيمانية والخدمية على امتداد الطرق المؤدية إلى الزيارة».

وأضاف: «كما تشمل الخطة متابعة جميع نشاطات العتبة العلوية المقدسة عبر المركز الخبري ووحدة الإنتاج الرقمي، إلى جانب بث الرسائل الإعلامية عبر الشاشات المنتشرة في عموم محافظة النجف الأشرف، بما يضمن إيصال التغطية إلى أوسع شريحة من المتابعين».

وفي السياق ذاته، أوضح البديري قائلًا: «خصّص القسم غرفة عمليات إعلامية لتنسيق الجهود مع المؤسسات الإعلامية والفرق الإنتاجية والصحفيين والإعلاميين، والعمل على توفير جميع المتطلبات الفنية واللوجستية التي تسهم في نقل وقائع الزيارة مباشرة من صحن أمير المؤمنين (عليه السلام) وصحن السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، مع مواكبة الزخم المليوني للزائرين».

وبيّن: «تتضمن الخطة أيضًا بثًّا مباشرًا ومتواصلًا، وإعداد تقارير وبرامج ميدانية، ونشر الأخبار العاجلة، وتوثيق استعدادات العتبة العلوية المقدسة وخدماتها المقدمة للزائرين؛ بما يعكس حجم الجهود المبذولة لإنجاح مراسم الزيارة».

ويُذكر أن هذه الخطة الإعلامية الشاملة تأتي تأكيدًا لحرص العتبة العلوية المقدسة على توظيف مختلف الوسائل الإعلامية الحديثة لنقل أجواء زيارة الأربعين إلى العالم، وإبراز الجهود التنظيمية والخدمية المبذولة لخدمة ملايين الزائرين.

......

انتهى/ 278