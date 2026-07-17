حزب الله: الادعاءات بوجود نشاط للحزب في سورية باطلة وواهية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدرت المقاومة الاسلامية (حزب الله) في لبنان، بيانا نفى فيه أي نشاط له في سوريا مفندا في ذات الوقت ادعاءات باطلة للسلطات السورية .

بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله:

تتكرر بين الحين والآخر الادعاءات المتعلقة بوجود نشاط لحزب الله داخل الأراضي السورية، وهو ما سبق للحزب أن نفاه مرارًا وتكرارًا وبشكل قاطع وأكد أنها ادعاءات باطلة جملة وتفصيلًا.

وعليه، تجدد العلاقات الإعلامية في حزب الله نفيها لهذه المزاعم الواهية، وتؤكد أن هذه الادعاءات والاتهامات لا تعدو كونها روايات مختلقة لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى الإساءة لحزب الله، وتخدم المشروع الصهيوني-الأميركي في المنطقة.

وكانت حكومة الشرع (أبو محمد الجولاني الارهابي)، عزمت انها ضبطت صهريج مهرب من العراق في طريقه الى لبنان مشحونا بالأسلحة المتوسطة .

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