تقرير مصور/ انطلاق حشود الزائرين من البصرة الى كربلاء سيرا على الاقدام

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ شهدت محافظة البصرة اليوم الاربعاء انطلاق الحشود البشرية من الزائرين ومواكب الرايات والمواكب العزائية سيرا على الاقدام من مسافة تتجاوز (530) كيلومترا نحو مدينة كربلاء المقدسة . وباشرت المواكب الخدمية تقديم مختلف انواع الخدمات من الطعام، والشراب، والاستراحة، وامكنة الصلاة والنوم، والمجموعات الصحية، حيث انطلق عشرات الالاف من مركز مدينة البصرة باتجاه مناطق الكزيزة، وكرمة علي، والهارثة، وما بعدها من المدن.