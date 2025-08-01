برعاية العتبة العلوية.. وضع خطة أمنية وخدمية استعدادًا لاستقبال الحشود المليونية من الزائرات في الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استنفر قسم الشؤون النسوية في العتبة العلويّة المقدّسة كافّة كوادره، ووضع خطة أمنية وخدمية استعدادًا لاستقبال الحشود المليونية من الزائرات في زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) لهذا العام.

خطة جديدة للحرم وتوسعة منافذ الدخول

وصرّحت مسؤولة قسم الشؤون النسوية، الخادمة رملة الخزاعي، للمركز الخبري قائلة: " تمَّ استحداث خطة خدمية جديدة خاصة بالحرم الشريف، تضمنت زيادة منافذ الدخول والخروج لتسهيل حركة الزائرات وتقليل الزخم، واعتماد نظام خاص لكبار السن يتيح لهن الوصول المباشر إلى الشباك الرمزي الأقرب للرأس الشريف".

التواصل بلغات متعددة وأماكن مخصَّصة للزائرات الأجنبيات

وأضافت: "خصَّص القسم أماكن إيواء للزائرات الأجنبيات، وتم تجهيزها بكوادر خدمية ومتشرفات بالخدمة متعدّدة اللغات، لتوفير بيئة مريحة وسلسة تضمن حسن التواصل مع الزائرات الناطقات بالفارسية، والإنجليزية، واللغات الأخرى".

خرائط دلالة و نظام أمانات حديث

وعن التحديثات هذا العام أوضحت الخزاعي: "بالتنسيق مع الأقسام المعنية، تم وضع قطع دلالة واضحة، واعتماد نظام الخرائط التوضيحية داخل الصحن الشريف، كما تم استحداث نظام أمانات حديث لاستلام وتسليم المقتنيات، بشكل يضمن سلامة الزائرات وسرعة انسيابية الإجراءات".

فرق دعم وأجهزة نداء لحالات الطوارئ

وأوضحت مسؤولة القسم: "إنَّ الفرق الأمنية والخدمية تمَّ تزويدها بأجهزة نداء لاسلكي لتسهيل التواصل والتداخل السريع، إلى جانب تشكيل فريق دعم وإسناد يعمل على مدار الساعة لمعالجة أيّ طارئ".

أكثر من ٧٥٠ متشرفة من جنسيات متعدّدة

وعملت شعبة المتشرفين بالخدمة على رفد القسم بـ٧٥٠ متشرفة من دول مختلفة، تم توزيعهن على نقاط الخدمة وحفظ النظام، وشهدت هذه السنة تنظيمًا نوعيًّا جديدًا من حيث العدد والتوزيع المكاني الملائم لكل متشرفة، كما تم تخصيص أماكن قريبة لإيواء المتشرفات.

ويُواصل القسم النسوي في العتبة العلويّة المقدّسة بذل كلّ الجهود الممكنة، لتقديم أفضل خدمة للزائرات في الزيارة المليونية، إحياءً لذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، مرورًا بمرقد المولى أمير المؤمنين (عليه السلام).

