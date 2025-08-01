  1. الرئيسية
  2. الدول العربیه
  3. أخبار العراق

وفاة وإصابة 20 زائراً إيرانياً بحادث سير شمال بغداد

1 أغسطس 2025 - 16:28
رمز الخبر: 1713628
وفاة وإصابة 20 زائراً إيرانياً بحادث سير شمال بغداد

توفي زائر إيراني وأصيب 19 آخرون، اليوم الجمعة، بحادث سير شمال العاصمة بغداد.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ذكر مصدر أمني  أن "سيارة تقل زواراً إيرانيين كانت متجهة من مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين إلى محافظة كربلاء المقدسة، انقلبت على الطريق السريع قرب قضاء الكاظمية".

وأضاف، أن "الحادث أسفر عن وفاة زائر إيراني وإصابة 19 آخرين بجروح متفاوتة"، مشيراً إلى أن "فرق الدفاع المدني وسيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى الكاظمية التعليمي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم إيداع جثة المتوفي في دائرة الطب العدلي".
........
انتهى/ 278

سمات

اخبار ذات صله

تعليقك

You are replying to: .
captcha