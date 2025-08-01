وفاة وإصابة 20 زائراً إيرانياً بحادث سير شمال بغداد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ذكر مصدر أمني أن "سيارة تقل زواراً إيرانيين كانت متجهة من مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين إلى محافظة كربلاء المقدسة، انقلبت على الطريق السريع قرب قضاء الكاظمية".

وأضاف، أن "الحادث أسفر عن وفاة زائر إيراني وإصابة 19 آخرين بجروح متفاوتة"، مشيراً إلى أن "فرق الدفاع المدني وسيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى الكاظمية التعليمي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم إيداع جثة المتوفي في دائرة الطب العدلي".

