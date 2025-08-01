ازدياد عدد الرحلات الجوية في مطار الإمام الخميني (رض)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرّح المدير العام لمدينة الإمام الخميني (رض) المطارية سعيد جلندري بشأن آخر مستجدات الرحلات الجوية: "تشهد رحلات مطار الإمام الخميني (رض) تزايدًا، وبالنظر إلى مسيرة الأربعين القادمة ، فإننا، بالإضافة إلى الرحلات المجدولة، مستعدون أيضًا لتسيير ٢٥� � رحلة استثنائية لخدمة زوار الإمام الحسين (ع).

وأضاف: في الوقت الحالي، تهبط وتقلع في المتوسط ما بين 130 و150 رحلة جوية في مدينة الإمام الخميني (رض) المطارية ليلًا ونهارًا.

واوضح ان أكثر من 30 شركة طيران تسيّر رحلاتها من المطار، منها 17 شركة طيران أجنبية، وتجري حوالي 9 شركات طيران أخرى مباحثات لبدء رحلاتها قريبا.

وأضاف: كما طلبت عدد من شركات الطيران زيادة عدد رحلاتها، ويجري التخطيط اللازم في هذا الصدد. بالإضافة إلى ذلك، قدمت شركتا طيران قطرية ونمساوية جداول رحلاتهما للاسابيع القادمة.

