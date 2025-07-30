إعلان تفاصيل الدورة الثانية للحدث الإعلامي "نحن أبناء الحسين (ع)" / من القوالب إلى الجوائز ووسائل التواصل وإرسال الأعمال

وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية - أبنا: أعلنت أمانة الدورة الثانية للحدث الإعلامي "نحن أبناء الحسين (ع)" عن تفاصيل الدعوة للمشاركة في هذا الحدث.

الهدف من الحدث

يهدف الحدث إلى تعزيز ودعم الأعمال الفنية والإعلامية في موسم الأربعين بنهج دولي، وإبراز وتجسيد حضور الجنسيات والثقافات والأديان المختلفة في الأربعين.

نجاح الدورة الأولى وتخطيط الدورة الثانية

أُقيمت الدورة الأولى لهذا الحدث في العام الماضي، واستقبلت الأمانة أكثر من 700 عمل من سبع دول. وقد شكّل حضور المهتمين في الدورة الأولى حافزًا لتنظيم الدورة الثانية هذا العام، مع دعوة مفتوحة بـ14 لغة.

قوالب الأعمال المقدمة للمشاركة في الحدث

تشمل القوالب الرئيسية للدورة الثانية للحدث الإعلامي "نحن أبناء الحسين (ع)" ما يلي:

- الصور الفوتوغرافية: صور احترافية، صور ملتقطة بالهواتف المحمولة، مجموعات صور.

- الفيديو: تقارير مصورة، أفلام وثائقية، وفلوجات (Vlogs).

التركيز على الذكاء الاصطناعي في إبداع الأعمال الأربعينية

يُعد قسم الذكاء الاصطناعي أحد أقسام الدورة الثانية للحدث الإعلامي "نحن أبناء الحسين (ع)"، حيث سيتم تقييم الأعمال التي تشمل الصور والصوتيات والفيديوهات التي تم إنتاجها باستخدام الذكاء الاصطناعي وتتناول موضوع الأربعين.

قسم خاص بالحدث بعنوان "عالم في أحضان الحسين (ع)"

يركز هذا القسم بشكل خاص على توثيق حضور الزوار الدوليين في زيارة الأربعين، وكذلك ظهور أعلام الدول المختلفة في المسارات المؤدية إلى كربلاء المقدسة خلال التجمع المليوني للأربعين. يمكن للفنانين تقديم أعمالهم في هذا القسم بقالبي الصورة والفيديو.

لجنة التحكيم

يشارك حكام من العراق والبحرين وتركيا وإيران في لجنة تحكيم هذا الحدث، على سبيل المثال، المصور الدولي "سامر الحسيني" من العراق و"ناهي علي" من البحرين ومحمد أخلاقي من المصورين البارزين في البلاد، وفي قسم الذكاء الاصطناعي يشارك المهندس "محمد زند" من الناشطين البارزين في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي قسم الفيديو يشارك "حنظلة تاج الديني" من الناشطين المخضرمين في إنتاج الفيديو والأفلام الوثائقية في تحكيم هذا الحدث.

جوائز الفائزين الأوائل في كل تخصص والقسم الخاص

يحصل الفائزون من الأول إلى الثالث في أقسام هذا الحدث على جوائز نقدية بقيمة 15 مليون تومان، 10 ملايين تومان، و7 ملايين تومان على التوالي.



في قسم الصور بالهاتف المحمول، ستُوزَّع الجوائز كالتالي: الشخص الأول 10 ملايين، الثاني 8 ملايين، الثالث 6 ملايين، الرابع 4 ملايين، والخامس 2 مليون تومان.



يحصل الفائز الأول والثاني في القسم الخاص لهذا الحدث على جوائز نقدية، في فئة الفيديو 25 مليون تومان، وفي الصور الاحترافية 20 مليون تومان.



كما سيتم منح هدايا رمزية تذكارية لأربعين شخصًا من المتميزين في هذا الحدث.

موعد إرسال الأعمال وطرق التواصل مع الحدث وتقديم الأعمال

يمكن للمهتمين إرسال أعمالهم عبر بوابة الحدث الإعلامي "نحن أبناء الحسين (ع)" في الفضاء الافتراضي عبر العنوان @nahno_abna_alhussain على منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة (تلغرام، إنستغرام، إيمو، إيتا، بله) وبوابات وكالة أبنا على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما تم إنشاء صفحة إلكترونية للحدث على الإنترنت لتوضيح التفاصيل وكيفية المشاركة وإرسال الأعمال.

