تقرير مصور/ رايات حسينية تزدحم خلال مسيرها من البصرة وصولا الى كربلاء المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ دأبت مجموعة كبيرة من المواكب الحسينية على رفع حزمة من الرايات خلال مسيرها من البصرة ابعد محافظة عراقية او اي محافظة اخرى وصولا الى كربلاء المقدسة. ويشاهد الكثير من الزوار الذين يسيرون فرادى او مجموعات صغيرة يصرون على حمل راية او رايتين تخفق على رؤسهم اعلانا منهم ان راية الامام الحسين (عليه السلام) تظل حفاقة ومنتصرة ولا تسقط، اما المواكب فتحمل العشرات من الرايات مرة تكون بلون واحد واخرى بالوان متعددة، وجميع تلك الرايات تعلن انتصار الدم على السيف وخلود الحق الحسيني وهزيمة الباطل اليزيدي، وتطرز الشوارع التي تمر بها في الاف الكيلومترات.