مدينة الإمام الحسن المجتبى (ع) تستعد لاستقبال زائري أربعينية الإمام الحسين(ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أكملت مدينة الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) للزائرين، التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، والواقعة على طريق (كربلاء المقدسة – النجف الأشرف)، استعداداتها الخدمية واللوجستية لاستقبال زائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) الوافدين سيرا على الأقدام نحو كربلاء.

وقال معاون مدير المدينة الأستاذ علي المسلماني في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن "مدينة الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) أكملت استعداداتها لاستقبال الزائرين، ضمن خطة خدمية متكاملة أعدتها العتبة الحسينية المقدسة لهذا العام، بهدف تقديم أفضل الخدمات وبما يليق بعظمة المناسبة”.

وأوضح أن “التحضيرات شملت تهيئة القاعات المخصصة للمبيت والاستراحة، فضلا عن نصب خيام مبردة ومجهزة بالكامل لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزائرين”.

وأشار إلى “تجهيز المضيفين الداخلي والخارجي لتقديم الوجبات الغذائية، والمشروبات الباردة، والضيافة الحسينية على مدار الساعة”.

وأضاف أن "الخدمات المجانية ستشمل غسل وكوي الملابس، وصيانة عربات الأطفال وكراسي المعاقين، وخياطة وتصليح الأحذية والحقائب”.

وبين أن “المضيف الخارجي يعمل بنظام (24 ساعة)، وسيقدم وجبات غذائية منوعة، إلى جانب العصائر والفواكه واللبن البارد والمياه، التي توزع مباشرة على طريق الزائرين في امتداد حي لسفرة الإمام الحسين (عليه السلام)”.

وتابع "خصصنا مركزا متكاملا للمفقودين والاتصالات المجانية، مدعوما بمنظومة إلكترونية حديثة مرتبطة بشبكة بيانات على طول طريق الزائرين، مع اعتماد نظام الباجات التعريفية للأطفال، لضمان سلامتهم وتسهيل إعادتهم إلى ذويهم عند الحاجة”.

وأكد أن “المدينة، بالتعاون مع الأقسام الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة، ستحتضن فعاليات توعوية متعددة، منها محطات قرآنية تفاعلية بإشراف دار القرآن الكريم، وبرامج ثقافية لمحطة الزائر، وفعاليات تربوية من قسم رعاية وتنمية الطفولة، وخدمات لغوية من مركز الترجمة والنشر الدولي، ومضامين فكرية من مركز فجر عاشوراء، إلى جانب أجوبة شرعية وإرشاد فقهي من وحدة الاستفتاءات الشرعية”.

وأردف قائلا "يضم المستشفى الميداني داخل المدينة، والذي أُنشئ بالتعاون مع دائرة صحة المثنى وطبابة الحشد الشعبي، (50) سريرا، إضافة إلى صالة عمليات طارئة، ومختبرات، وأجهزة سونار وأشعة، فضلا عن صيدلية متكاملة لتوفير العلاج المجاني للزائرين”.

ولضمان بيئة صحية ومريحة، أعلن عن “توفير عشرات أجهزة التبريد، وتغطية المساحات المكشوفة بعوازل حرارية، مع تشغيل مناهل ماء بارد ومعمل ثلج على مدار الساعة، إلى جانب خدمة الإنترنت المجاني، ومنظومة أمنية متكاملة تضم أكثر من (300) كاميرا ذكية بالتنسيق مع قسم حفظ النظام في العتبة الحسينية المقدسة، لتأمين الحماية وتنظيم حركة الزائرين”.

وتعد هذه الاستعدادات امتدادا لجهود العتبة الحسينية المقدسة في توفير أقصى درجات الخدمة والراحة لزائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

