مضيف الإمام الحسين(ع) تخدم زوار الأربعين بثلاث وجبات يوميا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ ضمن الاستعدادات الخدمية التي تضطلع بها العتبة الحسينية المقدسة لخدمة زائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، وبتوجيه مباشر من ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، والامين العام للعتبة الاستاذ حسن رشيد العبايجي، باشرت كوادر مضيف الإمام الحسين (عليه السلام) بفتح عدد من المنافذ الخدمية في المنافذ الحدودية، لتقديم ثلاث وجبات رئيسية يوميا، بالإضافة الخدمات الأخرى، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تأمين الدعم للزائرين منذ لحظة دخولهم الأراضي العراقية.

وقال رئيس قسم المضيف الأستاذ عدنان النقيب، في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن “كوادر مضيف الإمام الحسين (عليه السلام) باشرت بفتح عدة منافذ لتوزيع الطعام والخدمات المرافقة في المنافذ الحدودية، تشمل ثلاث وجبات يوميا (إفطار، وغداء، وعشاء)، بالإضافة إلى توزيع الماء البارد، والعصائر، والفاكهة، والحلويات”.

وأوضح أن “الخدمات انطلقت للعام الثاني على التوالي من منفذ الشلامجة في محافظة البصرة، وذلك بالتعاون مع مدينة الزهراء (عليها السلام) الخدمية في منفذ زرباطية"، لافتا إلى أننا "نعمل حاليا على افتتاح منفذ جديد في منطقة الشيب بمدينة العمارة، بالإضافة إلى دراسة افتتاح منفذ في المنذرية، بما يضمن تغطية كاملة للمنافذ الحدودية خلال زيارة الأربعين”.

وأكد إننا "ماضون في خدمة زائري الإمام الحسين (عليه السلام) من لحظة دخولهم العراق وحتى وصولهم إلى كربلاء، امتثالا لتوجيهات ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وتجسيدا لرسالة العتبة الحسينية المقدسة في خدمة الزائرين على مدار العام، لاسيما في الزيارات المليونية".

وتواصل العتبة الحسينية المقدسة جهودها الخدمية والإنسانية لخدمة زائري الإمام الحسين (عليه السلام)، حيث تنفذ برامجها الشاملة التي تمتد من الحدود حتى كربلاء، لتجسد بذلك نهج العطاء الحسيني، وتجعل من خدمة الزائرين شرفا ومهمة لا تنقطع على مدار العام، لاسيما في الزيارات المليونية كزيارة الأربعين.

